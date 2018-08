Gigi Becali (60 de ani) a dezvăluit, miercuri, motivul pentru care l-a criticat în termeni duri pe Mihai Bălaşa (23 de ani), fostul căpitan al FCSB-ului. Din câte şi-a dat seama omul de afaceri, fundaşul central dă randament atunci când e pus sub presiune şi tocmai acest detaliu l-a făcut să aibă un discurs agresiv.

"De ce când are presiune joacă? Ia să pun eu nişte presiune pe el! Şi am pus nişte presiune. Ia să vedeţi mâine cum o să joace. Sunt jucători pe care trebuie să pui presiune ca să joace mai bine. Veţi vedea mâine", a explicat Becali, la Pro X, înainte să vorbească despre situaţia lui Dragpş Nedelcu: "Nedelcu e alt gen. Eu am... citeste mai mult