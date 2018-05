Daca vrei sa ai picioare frumoase si sanatoase, trebuie sa ai grija de ele in fiecare zi. Pe langa pedichiura, este recomandat sa faci si acest tratament.

Are proprietati antiseptice si iti va lasa picioarele frumoase si catifelate.

Metoda

Pune-ti picioarele in solutie timp de 25 de minute. Foloseste apoi piatra ponce pentru a curata pielea moarta, apoi aplica o crema hidratanta, inveleste intr-o punga de plastic sau sosete si ramai asa timp de doua ore.

Vei observa imbunatatiri din prima zi, insa trebuie sa urmezi tratamentul intre cinci si sapte zile, apoi sa faci o pauza de sapte zile. Repeta din nou si fa trei... citeste mai mult