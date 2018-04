O tânără avea o relație specială cu viitoarea ei soacră și simțea că îi poate împărtăși totul. Într-o zi a întrebat-o de ce are nevoie o femeie ca să fie fericită. Soacra a zăbovit puțin și i-a spus că va reveni cu răspunsurile de care are nevoie.

Femeia a revenit a doua zi cu o scrisoare pe care i-a dat-o tinerei.

„O femeie ar trebui să aibă suficienți bani pentru a se muta oricând dacă are nevoie sau dacă vrea să facă asta.

O femeie ar trebui să aibă ceva frumos de îmbrăcat dacă într-o oră se vede cu șeful sau sufletul ei pereche.

O femeie ar trebui să aibă o tinerețe pe care o lasă în urmă liniștită.

O femeie ar... citeste mai mult

acum 53 min. in Life, Vizualizari: 35 , Sursa: Antena 3 in