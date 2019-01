Un bărbat din Florida, care își ducea copiii la școală, a găsit sub capota mașinii sale un șarpe.

Omul a mers, ca în fiecare dimineață, să-și lase copiii la școală cu mașină. Apoi s-a întors acasă și, la un moment dat, când a ridicat capota pentru a verifica nivelul uleiului, a observat reptila.

“Când am văzut șarpele, în primul moment, m-am speriat rău de tot. Mi s-a făcut pielea de găină. Nu știu de când era sub capotă”, a povesit acesta.

A încercat să scape de el, dar s-a confruntat de mai multe refuzuri. A sunat la serviciul pentru controlul animalelor, însă i s-au cerut mulți bani pentru intervenție, apoi a încercat la pompieri, care au spus că nu...

