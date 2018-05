Săptămâna aceasta, în timp ce Doina Cornea era condusă pe ultimul drum, într-o maximă discreție, fără onoruri sau salve de tun, la sediul PSD Liviu Dragnea se cinstea cu bere și mititei.

Bogdan Lungu, taximetristul din Galați care a pierdut un pariu online cu șeful PSD, adusese nateva de bere promisă. Televiziunile s-au adunat ciucure, ca să le numere dumicații.

La câteva zile de la eveniment, Bogdan Lungu pleca din țară. Tocmai în New York. „Aşa cum am spus... am plecat.” este mesajul care însoţeşte o fotografie care-l înfăţişează în faţa Empire State Building. Întrebat dacă se mai întoarce, acesta a răspuns: „Nu cred”.

