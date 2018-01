I-a cumparat fiicei o papusa, de Craciun! Si probabil acum regreta cadoul ales. O mamica a ramas cu gura cascata cand a vazut cum vorbeste bebelusul pe care l-a cumparat pentru fiica ei. Siobhan Fox are 30 de ani si a fost nevoita sa arunce cadoul mult dorit al fiicei sale.

Siobhan Fox a cumparat o jucarie pentru fiica ei, de Craciun. Micuta isi dorea o papusa My Little Baby Born Walks care vorbeste. Dar, cand a bagat bateriile in papusa si a activat-o, femeia a ramas socata. In loc sa scoata cuvinte ca ”mama” sau ”tata”, papusa injura.

Siobhan Fox a inregistrat papusa in timp ce vorbea. Femeia sustine ca jucaria injura: ”cur*o, cur*o”. Ca sa aiba dovada, a facut un... citeste mai mult

acum 20 min. in Actualitate, Vizualizari: 20 , Sursa: Antena 3 in