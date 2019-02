Un bărbat din Statele Unite a hotărât să își ceară iubita în căsătorie într-un mod absolut inedit. Brandon Dinetz, avocat, a petrecut cinci luni să organizeze un proces fals, iar în final să o ceară în căsătorie pe fata visurilor lui, care e tot avocat.

În auditoriu erau 17 prieteni sau rude ale celor doi tineri, a dezvăluit dailymail.co.uk. Când s-a decis s-o ceară de nevastă, Brandon a știut că are mult de muncă ca s-o surprindă pe prietena lui.

„A fost cea mai mare surpriză trăită vreodată. Îi stă în caracter să facă gesturi ieșite din... citeste mai mult

acum 37 min. in Actualitate, Vizualizari: 15 , Sursa: Antena 3 in