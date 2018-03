I-a blocat telefonul mamei pentru 47 de ani!

O intamplare care ar putea fi inclusa in categoria "nu lasati gadgeturile pe mana copiilor". Oricum, un pusti din Shanghai i-a blocat iphone-ul mamei sale pentru 47 de ani.



Parintele si-a lasat copilul sa se joace pe telefon, pentru a se putea ocupa in liniste de treburile casnice. A crezut ca baiatul va accesa filmulete educative.

Nu s-a intamplat insa asa. Tot butonand telefonul, baiatul a fost invitat sa introduca o parola pentru deblocarea dispozitivului. A selectat diferite seturi de cifre, dar in zadar. Astfel ca s-a ajuns la 47 de ani, timp de penalizare cumulat.

Disperata, mama a apelat la un... citeste mai mult