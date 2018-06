O femeie din Cluj, în vârstă de 28 de ani, și-a bătut copilul de un an și a amenințat că îl aruncă sub tren dacă nu poate călători fără bilet.

"La data de 25 iunie a.c., în jurul orei 22:05, poliţiştii Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Cluj - Postul de Poliţie TF Cluj-Napoca, în urma unei sesizări prin Apelul Unic de Urgenţă 112, au identificat pe peronul Gării CFR Cluj-Napoca o femeie de 28 de ani din comuna Borşa, judeţul Cluj, care îşi agresa copilul minor în vârstă de 1 an şi ameninţa că îl aruncă sub tren, dacă nu este lăsată să călătorească fără bilet", a... citeste mai mult

