O femeie si-a aruncat bebelusul de doar sapte luni de pe un pod.

Mai mult, mama fetitei a luat decizia sa o arunce pe aceasta in apele raului la orele amiezii, cand in zona era foarte multa lume.

Tocmai acest lucru pare sa o fi salvat pe micuta, pentru ca Thayller a fost scoasa rapid din apa. In plus, bebelusul a fost aruncat fara mila de pe acel pod de la o inaltime de 35 de metri. Totodata, lumea a alertat rapid autoritatile.

Desi nimeni nu se astepta la una ca asta, micuta a dat dovada ca este o luptatoare. In cateva minute a primit toate ingrijirile necesare din partea salvatorilor, informeaza... citeste mai mult

