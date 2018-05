Beverley Gardner a fost la un pas sa isi piarda viata din cauza unui cos care i-a aparut in zona cotului. Acesta a inceput sa creasca mult si sa o arda. Ajunsa la spital, femeia de 51 de ani, a aflat ca este in septicemie.

Medicii au internat-o de urgenta si au operat-o pentru a-i inlatura tesutul infectat. Pentru a o tine in viata, medicii i-au prescris cele mai tari si puternice antibiotice si au indus-o in coma timp de 3 saptamani.

Apoi Beverley a avut alte probleme. Inima ei a dat semne ca cedeaza si femeia a facut in infarct si apoi pneumonie.

