Hyundai si Kia promit investitii de 22 miliarde de dolari in urmatorii 5 ani Cei doi giganti ai industriei auto vor investi in lansarea de tehnologie autonoma, dar si in masini electrice, peste 22 miliarde de dolari, in urmatorii cinci ani.

Compania Hyundai Motor Group, din care fac parte brandurile Kia si Hyundai, a surprins piata auto cand a anuntat ca e dispusa sa investeasca in masini electrice si tehnologie autonotma 22 de miliarde de dolari, in urmatorii cinci ani.

Cu toate acestea, dincolo de entuziasmul sud-coreenilor, analistii sunt de parere ca Hyundai Motor Group nu are forta financiara sa isi permita o asemenea investitie in acest moment, din cauza cheltuielilor...

