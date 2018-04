Husi, trenuletul cu nostalgii | VIDEO

REGRETE…S-au împlinit 10 ani de când trenuletul Crasna – Husi a plecat pentru totdeauna din orasul în care vreme de 130 de ani strãbãtuse dealurile Dobrinei, ducând si aducând mii si mii de cãlãtori. Nu mai are nimeni vreo urmã de sperantã cã vreodatã trenul va reveni acasã. Au rãmas însã amintirile fostilor ceferisti, întrebãrile lor, dar si câteva poze si filmulete care stârnesc nostalgii. “As vrea sã stiu cum se numeste cel care îsi asumã distrugerea acestui tren al husenilor. Aici am lucrat 11 ani, apoi am fost în mai multe locuri din regiunea Moldovei. Dar mã întreb: oare chiar asa de pãgubos era, chiar asa de mult încurca pe unii acest tren cu un vagon sau douã, cã a trebuit sã fie... citeste mai mult