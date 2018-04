Huseanca Luminita Mihaela Croitoru, locul I la Olimpiada Nationalã de Religie – cultul ortodox

Anul acesta, Luminita Mihaela Croitoru, elevã in clasa a X-a la Colegiul National ‘Cuza Vodã’ Husi, a obtinut premiul I (cu nota 10!) la Olimpiada Nationalã de Religie – cultul ortodox. ‘Olimpiada nationalã de religie desfãsuratã la Iasi a fost cu adevarat o binecuvantare pentru mine. Si de ce spun binecuvantare? Spun binecuvantare pentru cã am cunoscut oameni frumosi, pentru cã am descoperit locuri minunate, pentru ca am fost fericitã. Si cred cã voi fi fericitã in continuare, pãstrand vie in sufletul meu amintirea zilelor petrecute la Iasi. Particip la olimpiada de religie incã din clasa a VII-a, deoarece consider cã este o... citeste mai mult