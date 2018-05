Austriacul Adi Huetter, fost antrenor al elveţienilor de la Young Boys Berna, a fost prezentat ca noul tehnician al echipei germane de fotbal Eintracht Frankfurt.

„Întotdeauna am visat să să pregătesc o formaţie din Bundesliga. Sunt extrem de fericit că acum am această oportunitate la o echipă de tradiţie, aşa cum este Eintracht Frankfurt. Am muncit din greu în ultimii 10 ani pentru a putea fi acum aici", a afirmat Huetter, 48 de ani. Potrivit DPA, Huetter a semnat un contract pe trei ani cu...

