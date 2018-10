Huawei, furnizor global inovator în domeniul soluțiilor de tehnologie pentru informații și comunicații, susține pentru al cincilea an educația studenților români printr-o experiență multiculturală unică, ca parte a unui angajament pe termen lung față de sistemul de educație din România,

Prin programul Huawei Telecom Seeds for the Future, implementat în parteneriat cu Guvernul Român și sprijinit atât de Ministerul Educației Naționale, Ministerului Societății Informaționale, dar și de cele mai mari universități din țară, Huawei recunoaște în talentele de astăzi profesioniștii din domeniul IT&C de mâine și se implică activ cu toate...

