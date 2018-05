Vă recomand să-l folosiţi din prima zi cu husă, “pentru că sticlă” şi pentru protejarea camerelor foto de pe spate, care ies în relief, cu circa 2 mm.

Ecranul e LTPS IPS LCD, are 5.84 inci (433 dpi), raport 19.9, rezolutie FullHD+ (2280-1080 px) şi e suficient de luminos pentru lucru în interior, dar e ok şi în soare. Are culori echilibrate şi contrast foarte bun. În setările de Ecran / Temperatură de culoare l-am trecut din implicit pe rece, îmi place mai mult aşa, dar e chestiune de ochi şi de gusturi.

Despre notch, breton, moţ etc nu ştiu ce să zic, e cumva funny şi nu încurcă cu nimic, dar nici nu poate fi "camuflat" ca la Huawei... citeste mai mult

