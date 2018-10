Huawei Mate20 Pro este disponibil pentru precomandă la Vodafone România. Până pe 31 octombrie, clienții care înregistrează o precomandă vor primi gratuit un Wireless Quick Charger de 15W și un Nano card de memorie de 128GB.

Cel mai nou terminal al producătorului chinez este disponibil pentru precomandă în două variante de culoare, negru și violet, și are un acumulator de 4200 mAh. Huawei Mate20 Pro are display OLED de 6,39”, 6GB memorie RAM și capacitate de stocare de 128GB. Huawei Mate20 Pro este dotat cu primul chipset de 7 nm pentru dispozitive mobile cu inteligență artificială din lume.

Smartphone-ul are funcții de identificare biometrică cu deblocare facială 3D și senzor de... citeste mai mult

