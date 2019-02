Huawei Mate X: s-a lansat cel mai rapid telefon pliabil 5G, care va rivaliza cu Samsung Galaxy Fold

Ecranul mare are o diagonală de 8 inci (2.480 x 2.200p), iar pliat are două ecrane: unul de 6.8 inci pe faţă şi unul de 6.3 inci pe spate.

Huawei Mate X e dual sim, dispune de modemul 5 G, Balong 5000, 8 GB memorie RAM, 512 GB stocare şi e dotat cu acelaşi procesor, Kirin 980 (7nm), care apare pe Huawei Mate 20 Pro şi Honor View 20.

Mate X are două baterii, care însumează 4500 mAh, dispune de încărcare rapidă şi promite încărcare completă în 30 de minute.

Huawei Mate X va fi disponibil de la jumătate anului 2019 pentru 2299 euro.

Vezi aici mai multe imagini şi o prezentare extinsă direct de la producătorul chinez.

Sursa: Adevarul