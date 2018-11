Huawei Enterprise a inceput în luna noiembrie programul HAINA - Huawei Authorized Information and Network Academy - ce oferă studenților români ocazia de a obține, în mod gratuit, competențe și certificări aliniate la standardele internaționale în domeniile de rețelistică și Cloud, prin intermediul unei platforme de cursuri online pe site-ul www.huaweiacad.com. Mai mult, studenții ce obțin certificări prin acest program vor avea ocazia să se înscrie și la competiția internațională Huawei ICT Competition ce va avea finala națională in Iași, în luna martie 2019, iar apoi, finala internațională în Shanghai, in luna iunie 2019.

