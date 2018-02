Huawei Consumer Business Group anunță că 6 dintre dispozitivele din portofoliul său au fost premiate cu distincția iF Design în cadrul ediției de anul acesta a International Industrial Design Forum, ce a avut loc în Hanovra, Germania. Printre produsele premiate se află: Huawei Mate 10 Pro, Huawei nova 2, Huawei MateBook X, Huawei Mate 10, Router-ul 4G Huawei și Huawei VR 2.

Fondat în 1953, premiul iF Design Award este oferit anual de către iF Industry Forum Design, cel mai vechi institut de design industrial din Germania. Renumite la nivel global întrucât sunt obiective, precise și de încredere, premiile iF Design au devenit un simbol al excelenței în ceea ce privește designul și... citeste mai mult

