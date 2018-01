Huawei și-a consolidat prezența pe segmentul de smartphone-uri în 26 de piețe din regiunea CEE&Nordic, din Stockholm și până în Atena, înregistrând o creștere a vânzărilor de la an la an cu peste 20% mai mare.

“Huawei și-a consolidat poziția în regiunea CEE&Nordic cu peste 20%”, a declarat Fred Wangfei, Director of Huawei Romania Consumer Business Group. După ce a demonstrat în mod constant o creștere semnificativă a vânzărilor, Huawei Consumer Business Group continuă să arate un angajament profund și... citeste mai mult

ieri, 19:06 in IT&C, Vizualizari: 38 , Sursa: Agora in