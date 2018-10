In aceasta zi, de Ajun de Craciun, suntem in apropierea marelui praznic al Nasterii lui Hristos, care a innoit lumea. Niciun alt praznic imparatesc nu aduce atata bucurie in sufletele si in casele noastre ca Nasterea Domnului, spune arhimandritul Ilie...

Amosnews, 24 Decembrie 2015