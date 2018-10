Hramul satului Mãrãseni, la cinci minute de Vaslui

PETRECERE… Este sãrbãtoare mare, azi, în satul Mãrãseni, situat la câtiva kilometri de oras. Ca în fiecare an, de Sfântul Dumitru, localnicii se adunã si discutã despre ceea ce au mai fãcut, ce planuri au si ce proiecte, fiind si ziua satului lor.

Mãrãseni este un sat destul de important, cu 1.400 de locuitori, de aceea este nevoie acolo de investitii destul de importante, lucruri pe care Primãria le-a realizat în ultimii ani. “An de an, oamenii se adunã în centrul satului, de sãrbãtoarea Sfântului Dumitru, la hramul localitãtii lor. Am decis ca... citeste mai mult

Sursa: Vremea Noua