HP Inc. România SRL, subsidiara locală a furnizorului american de computere, imprimante şi servicii de IT cu acelaşi nume, a înregistrat în 2017 o cifră de afaceri de 253,3 mil. lei (55,4 mil. euro), în creştere cu 11,9% faţă de anul precedent, conform datelor disponibile pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

HP Inc. este lider pe piaţa locală de echipamente de imprimare şi unul dintre cei mai puternici jucători de pe segmentul de computere, care este dominat de chinezii de la Lenovo. Operaţiunile locale ale HP Inc. sunt conduse de Mugur Pantaia (foto) din noiembrie 2015.

