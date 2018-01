Ineditul eveniment, care deschide ciclul pus sub titlul „How Deep Is Your Art?“ (după titlul unei expoziţii mai vechi a artistei ruse Anna Khodorkovskaya, care-a avut loc aici în 2016), se va desfăşura în cadrul expoziţiei Leei Rasovszky de la Mobius Gallery (str. Mendeleev, nr. 2). Intitulat „I Am At My Most Beautiful When I Am Alone“ şi curatoriat de Diana Marincu, solo show-ul tinerei artiste a fost vernisat pe 7 decembrie, iar programul de vizitare a fost prelungit recent până pe 23 februarie.

„Despre experienţa umană“

Nu este prima oară când dinamica galerie Mobius, una dintre cele mai aplicate...

