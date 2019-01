Hoverboard scooter electric – cele mai ieftine 6 modele. Maximum 1.000 de lei

Dacă prânzurile şi cinele de peste an se îngroapă în iureş şi griji, masa de Revelion ar putea fi un prilej de a ne reapropia de oamenii dragi şi de a ne regăsi pe noi înşine. Le-am cerut sfaturi specialiştilor de la „In the Name of Dine“, primul...

Adevarul, 28 Decembrie 2018