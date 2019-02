In urma cu cateva minute a avut loc un accident ce s-a sfarsit cu moartea unui pieton. Tragedia s-a intamplat in zona Piata Concordia, la intersectia Grivitei cu Calea Calarasilor, chiar la intrarea in piata. Barbatul de 50 de ani se angajase in...

Info Braila, 5 Iulie 2016