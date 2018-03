Reţinut joi după-amiază de poliţişti după ce şi-a jefuit iubita cu ajutorul fostei soţii, Cristian Cosmin Porumb, de 26 de ani, din municipiu, a fost dus, azi, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti cu propunerea de a fi prezentat instanţei în vederea arestării preventive. Procurorul a fost însă de altă părere şi a dispus plasarea împricinatului şi a fostei lui neveste, care are copil mic în întreţinere, sub control judiciar pentru 60 de zile.

Aşa cum v-am informat, bărbatul a avut o idilă cu o femeie în vârstă de 37 de ani. În urmă cu vreo două săptămâni individul a pus capăt relaţiei după ce i-a cerut 15.000 euro iubitei, iar aceasta i-a zis că nu are atâţia bani. Pe 13... citeste mai mult