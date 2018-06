Am primit, zilele trecute, de la un student, un text al unei lucrări de diplomă. L-am parcurs şi am avut o bănuială. Am verificat. Într-adevăr. Respectivul pur şi simplu copiase textul unui articol din Wikipedia...

Acum, că am ajuns în acest punct, trebuie să ne punem nişte întrebări. Cât de departe poate merge neruşinarea cuiva care, în pragul absolvirii, plagiază în lucrarea de diplomă? Şi ce a avut în minte respectivul? - având în vedere că sursa este atât de uşor de reperat. Ce se petrece în... citeste mai mult

azi, 00:47 in Editoriale, Vizualizari: 24 , Sursa: Bursa in