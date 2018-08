© TION: Hoti prinsi in flagrant in timp ce vroiau sa fure un seif gol, in centrul Timisoarei Scris de R.J. - Ghinion mare pentru trei tineri spărgători, la Timișoara. Ei au fost prinși în flagrant în timp ce furau un seif dintr-o clinică de radiologie...

Timis Online, 24 Aprilie 2015