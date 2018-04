Hotelul istoric Grand Hotel du Boulevard din Bucuresti va fi redeschis pe 1 decembrie 2019

Lantul hotelier Corinthia isi va extinde portofoliul de hoteluri de cinci stele prin inaugurarea unei noi cladiri de lux, in Bucuresti. Situat in centrul capitalei, fostul Grand Hotel du Boulevard isi va deschide din nou portile, sub brandul Corinthia, pe 1 decembrie 2019, de Ziua Nationala a Romaniei.

Construita in 1867, cladirea monument istoric a fost folosita ultima data ca hotel acum mai bine de 10 ani, in prezent trecand prin lucrari masive de modernizare pentru a respecta standardele si stilul caracteristic hotelurilor de lux Corinthia.

Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucuresti va pune la dispozitia clientilor 50 de camere si... citeste mai mult