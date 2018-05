HOROSCOPUL zilnic al sanatatii: Posibile stari de panica!

HOROSCOPUL SANATATII 24 MAI 2018. In pofida unei stari generale bune, astazi sunt posibile usoare puseuri de panica legate de sanatatea dumneavoastra. In realitate nu exista motive de ingrijorare: sistemul imunitar este puternic.



Berbec. Nu va incarcati stomacul cu mancaruri grele, incercati o zi cat mai relaxata din toate punctele de vedere.

Taur. Este bine sa dedicati aceasta zi propriei persoane: programati-va la un salon de infrumusetare, la o sala de masaj sau de sport.

Gemeni. Numai in mijlocul familei veti reusi sa va depasiti starea de nervozitate si sa va regasiti calmul si... citeste mai mult