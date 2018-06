HOROSCOPUL zilnic al sanatatii: Nu va enervati!

HOROSCOPUL SANATATII 11 IUNIE 1018. Se spune ca multe boli sunt provocare de nervi. Altfel spus, trebuie sa aveti grija de sistemul nervos. In caz contrat, el se va razbuna intr-un mod absolut neplacut.



Berbec. Duceti lipsa de vitamina C, desi a venit sezonul fructelor.

Taur. Bucurati-va sufletul cu ceva frumos si placut. In functie de preferinta, vizionati un film, chemati pe cineva drag in vizita sau iesiti in oras.

Gemeni. Nu uitati de regimul zilei, faceti un plan si respactati-l, pentru a evita o stare de stres inutila.

Rac. Nu stati in fata calculatorului sau televizorului mai mult de o ora inainte de o pauza de cel putin 15 minute. Si nu uitati: nu va enervati!... citeste mai mult