Horoscopul zilnic al sanatatii: Emotii puternice si nervozitate!

HOROSCOPUL SANATATII, 25 MAI 2018. Emotiile sunt atat de profunde astazi, incat exista posibilitatea unei suprasolicitari nervoase. Incercati sa nu va exteriozati prea tare. In plus, daca plecati la drum, aveti grija cum conduceti.



Berbec. Facand ordine prin casa, aveti grija sa nu va raniti.

Taur. Primiti suficiente informatii legate de starea dumneavoastra de sanatate, asa ca tineti minte ce ati aflat.

Gemeni. Consumati mai multe fructe si legume bogate in vitaminele A si C, de care aveti mare nevoie.

Rac. Poate e timpul sa aflati ca... citeste mai mult