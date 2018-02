Horoscop. Află ce ți-au hărăzit astrele pentru săptămâna 5-11 februarie 2018



BERBEC 21.03-20.04: Veti fi alaturi de prieteni si parca toata lumea va dori sa fie in preajma dumneavoastra. Intre timp, ceva se iveste si apar la orizont cateva dispute legate de o proprietate comuna, o mostenire sau o asigurare. Acestea se vor solutiona in favoarea dumneavoastra. Aveti rabdare!

TAUR 21.04-21.05: Este singura data din an cand Soarele se afla in partea de sus a graficului dumneavoastra pentru patru saptamani. Acest lucru inseamna ca va fi pentru dumneavoastra... citeste mai mult