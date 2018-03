Horoscopul saptamanii 19-25 martie 2018. Racii sunt dominati de dorinta de a colinda lumea

Casandra prezinta previziunile astrologice pentru saptamana 19 - 25 martie 2018.

BERBEC 21.03-20.04: Se apropie ziua dumneavoastra de nastere, asa ca ar fi bine sa va faceti planuri pentru viitor inainte de aniversare. Chiar daca aveti multe responsabilitati, puteti sa apelati la cunoscuti pentru a duce la bun sfarsit tot ce va propuneti.

TAUR 21.04-21.05: In aceste zile sunteti foarte populari si multi dintre prieteni vor dori sa va tina aproape. Se pare ca parerea dumneavoastra conteaza. Va creste si implicarea in diverse proiecte legate de casa si mai ales de organizare. Aveti multe lucruri de pus in ordine. Succes!

GEMENI... citeste mai mult

acum 56 min. in Actualitate, Vizualizari: 28 , Sursa: Jurnalul National in