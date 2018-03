Casandra prezinta previziunile astrologice pentru saptamana 12 - 18 martie 2018.

BERBEC 21.03-20.04: Sunteti dominati de dorinta de a incepe un nou curs de specializare sau de formare profesionala intr-un anumit domeniu. Puteti chiar beneficia de resursele altei persoane, asa ca veti face cateva investitii care in viitor va vor aduce venituri considerabile.

TAUR 21.04-21.05: In aceasta saptamana surprizele functioneaza in ambele sensuri. Sefii de la serviciu sau parintii v-ar putea surprinde cu o sugestie neobisnuita, care va va da sansa sa aratati lumii de ce sunteti... citeste mai mult