Este o săptămână foarte colorată astral, foarte multe conjuncții pe care le face Luna cu diverse planete și avem și Lună Nouă în Vărsător, eveniment care se produce odată în an.

Este o săptămână cu multe influxuri astrale, multe evenimente care se pot întâmpla în viața noastră și stări de conștiință mai ales. Până joi când se formează Luna Nouă, Luna este în scădere. Prima parte a săptămânii o putem petrece făcând lucruri pe care le vrem dispărute din viața noastră, mă refer la vicii, putem scăpa de kilograme în plus.

Iată cum arată previziunile pentru săptămâna viitoare, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu:

Berbeci: Se anunță o săptămână foarte valoroasă sub... citeste mai mult