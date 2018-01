Horoscopul runelor pentru săptămâna viitoare a fost prezentat de numerologul Mihai Voropchievici, sâmbătă, la emisiunea Adevăruri ascunse, de la Antena 3.

Berbec - E pe picior de plecare.

Taur - Îl așteaptă lucruri bune.

Gemeni - E în căutare, schimbă locul de muncă.

Rac - Va primi cadouri de la persoane dragi.

Leu - Are o săptămână bună.

Fecioara - Tensiune, are nevoie de răbdare.

Balanța - Are parte de relaxare.

Scorpion - Câștigă din toate direcțiile.

Săgetător - Are parte de schimbări importante

Capricorn - Are nevoie de calm.

Vărsător - Are o săptămână în care se ceartă.

Pești - Va afla un adevăr care îi poate marca... citeste mai mult