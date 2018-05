Horoscopul politicienilor vasluieni

Gabriela Cretu

E normal sã marcati Ziua Europei. Ca fost si viitor europarlamentar v-ati bucurat de toate privilegiile pe care vi le-a oferit statutul de cetãtean european. În schimb, cei multi, adicã noi, mai mult am pierdut. Am ajuns datori vânduti si robii Europei. În câtiva ani o sã fim doar o simplã regiune într-un ocean de rechini. Asã cã, fuck you, Europa!

Adrian Solomon

V-a prins soarele de la Marea Rosie si parcã v-a si copt un pic la bostan. Cã parcã nu v-am mai auzit cã vreti si dvs. sã mutati ambasada României în Ierusalim. Sper cã atunci când veti veni din tara... citeste mai mult

