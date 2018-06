Horoscopul lunii iulie: Atentie la afectiunile cardio-vasculare!

HOROSCOPUL LUNII IULIE 2018. In iulie 2018, trebuie sa acordati un plus de atentie activitatii inimii si a sistemului vascular. In orice caz, veti avea nevoie de ajutor medical. Nu incercati sa va tratati singuri!



Starile frecvente de stres, multe ore de nesom si un regim alimentar absolut haotic, toate isi vor spune cuvantul undeva la jumatatea lunii. Trebuie neaparat sa stabiliti un program de masa in functie de treburile pe care le aveti, sa va culcati mai devreme si, macar o data pe saptamana, sa mergeti la o sala de sport.

Prognoza astrologica pentru iulie 2018 recomanda sa se renunte temporar la dulciuri si alimente foarte bogate in calorii. In caz contrar, nu va... citeste mai mult