Cine nu-si doreste o viata fericita si linistita. Dar, de cele mai multe ori, trebuie sa rezolvi o gramada de probleme care se aduna mai repede decat v-ati dori.

Berbec

In orice situatie critica, Berbecii se simt precum pestii in apa. Se decid rapid, se adapteaza repede la schimbarile de situatie, la risc, incercand sa-i salveze pe toti cei din jur pe propria raspundere. Asa se simt ei bine. In primul rand, nu se plictisesc. Iar daca nu reusesc, nu e bai. Isi trag sufletul si din nou pe baricade.

Taur

Ii... citeste mai mult