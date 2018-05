Marti are loc Luna Plina in Gemeni. O schimbare benefica poate avea loc in viata noastra prin informatiile pe care le obtine si modul cum ne folosim de ele. Aceste informatii ne pot veni prin altii (consilieri, profesionisti, mentori, modele, apropiati) fie prin propriile noastre cautari si cercetari intuitive, cand aducem langa vocea ratiunii si murmurul delicat al sufletului. Chiar si cei care nu mai cauta solutii ori intelesuri, resemnati in propria inertie, pot fi intersectati de marile raspunsuri lal problemele lor. Luna Noua in Gemeni ne invita sa fim deschisi, receptivi, atenti, discriminativi.

Luna Plina ne ofera talcuiri, dezlegari ale... citeste mai mult