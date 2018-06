Horoscop saptamanal 2 - 8 iulie 2018. Fecioarele vor avea parte de multe dezamagiri din partea prietenilor

Horoscop. Casandra prezinta previziunile astrologice pentru saptamana 2 - 8 iulie 2018.

Horoscop BERBEC 21.03-20.04: Aveti capacitatea de concentrare si de lucru necesara punerii in practica a planurilor ramase in urma. Autodisciplina este ceea ce va preocupa saptamana aceasta. A sosit momentul sa va decideti ce vreti sa faceti cu viata personala si sa luati atitudine schimband cate ceva.

Horoscop TAUR 21.04-21.05: O problema in familie va va pune pe ganduri. Daca sunteti nevoiti sa luati vreo decizie, mai bine asteptati pana se asaza lucrurile si apoi discutati cu cei de acasa. Vremea este prielnica sa... citeste mai mult