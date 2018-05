Berbec. Discutii antrenante cu cei alaturi de care petreceti in aceste zile. Posibil sa puna cineva la indoiala calitati sau potentialul vostru profesional sau de afaceri si sa ramaneti in minte cu un obiectiv pe care va propuneti sa il realizati in zilele care urmeaza.

citeste mai mult

azi, 00:03 in Social, Vizualizari: 33 , Sursa: A1 in