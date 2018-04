HOROSCOP PAȘTE 2018 Sa nu rascolim trecutul, sa nu ne lasam antrenati in discutii despre situatii si fapte din trecut. Mercur retrograd in Berbec spune ca nu se rezolva nimic prin acest tip de discutii. Da, putem avea satisfactia ca am pus pe cineva la punct, ca ne-am varsat oful. Dar nu se rezolva nimic prin asta. Mai mult, o cearta cu Mercur retrograd va rostogoli un bugare din ce in ce mai mare. Iar la final nu ne vom mai recunoaste nici vorbele nici logica mesajului. In plus, replicile vor fi din ce in ce mai razboinice, atatand spiritul combativ si nevrozele. Isus-ul din inima fiecaruia va fi numai bun de... citeste mai mult