Celebrul astrolog Mariana Cojocaru face previziuni sumbre la final de an!

Mariana a vorbit la Antena Stars despre ce îi aşteaptă pe toţi nativii zodiilor în anul 2019, dar şi ce trebuie să faci în noaptea dintre ani pentru a avea noroc în toate.

Anul 2019 va fi unul al extremelor pentru toate zodiile, anunţă Mariana Cojocaru.

Berbecii au probleme în carieră, cu finanţele, dar şi în justiţie.

Racii au probleme în relaţie.

Pentru Lei, anul 2019 este anul căsătoriilor, nativii din această zodie vor trece pe la altar anul viitor. Săgetătorul trebuie să fie atent la bani, an dificil.

Vărsătorii primesc un plus de carismă şi de... citeste mai mult