Din punct de vedere sentimental, luna mai se anunta a fi una complicata pentru patru zodii din horoscop. Daca nu reusesc sa-si rezolve problemele pana atunci, acesti patru nativi risca sa se desparta.

Fecioara

Fecioarele sunt extrem de recalcitrante si nimic nu le multumeste. Acestea au parte de castiguri financiare in luna mai, insa in dragoste apar probleme serioase.

Fecioara trebuie sa poarte discutii lamuritoare cu partenerul de viata, sunt numeroase lucruri care o nemultumesc si pe care nu le spune. Frustarile acumulate in timp explodeaza foarte urat la un moment dat si tocmai de aceea este indicat sa spuna tot ce are pe suflet.

