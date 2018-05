Horoscop: Cum educi copiii in functie de zodia acestora

Nu exista un scenariu stric de educare a copiilor, care sa se potriveasca tuturor, mici si mari. Sunt, desigur, linii directoare, norme ce pot fi luate in calcul, in functie de caracterul fiecaruia.



Berbec



Sunt neastamparati de mici, nu stau o clipa locului. De aceea trebuie sa luati masuri de siguranta pentru a evita accidente inclusiv in casa. Pe de alta parte, incercati sa canalizati aceasta energie spre ceva anume, precum activitati sportive sau dansuri. Sau macar plimbari prelungite, cu trotineta, bicicleta, role sau orice altceva. In plus, inca din primii... citeste mai mult